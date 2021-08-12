الخارجية الأمريكية تُحذّر من تهديد روسيا لاستقرار ليبيا

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن من المفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية الليبية هذا العام علامة رئيسية في عودة الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا إلى الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية، وبدلا من ذلك، فإنهم يخاطرون بإطلاق المزيد من الفوضى في الوقت الذي تحاول فيه القوى الخارجية الاستفادة من مرشحيها المفضلين في مكانهم.

ونقلت الوكالة في تقرير لها اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحذريها من تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية تشكلها الجهات الأجنبية التي تستغل الصراع في ليبيا، وخصّت بالذكر روسيا، معربة عن قلقها من تأثيرها المزعزع للاستقرار، مضيفة أن الشعب الليبي يجب أن يختار قادته.

وأوضحت “بلومبيرغ” أن المنافسة الانتخابية تسير على خط رفيع بين استعادة الاستقرار وإعادة إشعال العنف، منوهة إلى أن السلام في ليبيا معرض للخطر مع تنافس القوى الأجنبية على المرشحين للانتخابات، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى مجهودات الجهات ذات العلاقة في ليبيا من أجل استعادة البلاد إنتاجها النفطي بالقرب من المستوى الذي كانت تديره قبل أحداث 2011، خلال سنوات القتال الذي وضع حقول النفط والموانئ والعاملين في البلاد على خط النار.