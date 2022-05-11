الخارجية الأمريكية تُهدد بفرض عقوبات على معرقلي الإنتخابات في ليبيا

أكد الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ أن الولايات المتحدة قد تفرض مع حلفائها الإقليميين والدوليين عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، قائلا إن بلاده تعمل مع جميع الأطراف داخل ليبيا.

وجدد وربيرغ في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، دعم واشنطن للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة المستشارة الأممية سيفاني وليامز.

وحول ملف النفط والموازنة أوضح المسؤول الأمريكي أنه ليس من الممكن أن تفرض الحلول على الليبين، بل يجب أن تأتي من القادة الليبيين أنفسهم، بحسب تعبيره.

وكان الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية قد أكد أن الولايات المتحدة ترى أنه حان الوقت لكل الأطراف الليبية أن تتحد حول فكرة إجراء الانتخابات وعدم توحد الحكومة يؤدي إلى تحديات اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى إمكانية فرض عقوبات على معرقلي إجراء الانتخابات وأن لديهم قلقا شديدا من إغلاق النفط.