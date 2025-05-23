الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا بات وشيكاً بتعليمات مباشرة من ترامب

أكدت وزارة الخارجية الأميركية العمل المكثف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية ستسير بسرعة بعد تعليمات الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفًا واضحًا بهذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن رفع العقوبات يتطلب وقتًا معينًا، لكن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان على تسريع الإجراءات، وأضافت أن فريقًا خاصًا بدأ متابعة القضية.

يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

في المقابل، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من احتمال اندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيًا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.

صندوق النقد: رفع العقوبات سيسرّع تعافي سوريا الاقتصادي وإعادة إعمارها

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن رفع العقوبات الدولية عن سوريا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ويُسرّع عملية إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة حاجة دمشق إلى دعم خارجي كبير.

وأوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن “رفع العقوبات يمكن أن يدعم الجهود الجادة للتغلب على التحديات الاقتصادية وتسريع إعادة الإعمار”، مشيرة إلى أن الصندوق يتابع عن كثب تطورات الوضع في سوريا، ويعمل مع السلطات المحلية لتقديم الدعم اللازم.

وأضافت أن الصندوق على استعداد لتوفير “المشورة والمساعدة الفنية الموجهة” لسوريا، بما يعزز قدرة مؤسساتها الاقتصادية على التعافي، مؤكدة أن الدعم سيركّز على مجالات اختصاص الصندوق.

وتأمل السلطات السورية الجديدة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، معتمدة على رفع العقوبات كخطوة أساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع.

تُقدّر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، مع تدمير واسع للبنية التحتية وخدمات أساسية جراء الحرب المستمرة.