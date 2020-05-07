الخارجية الأمريكية: لا ندعم هجوم حفتر على طرابلس

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هنري ووستر، اليوم الخميس، إن واشنطن لا تدعم هجوم خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ووستر قوله في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “الولايات المتحدة لا تدعم عمل قوات حفتر ضد طرابلس.. الهجوم على العاصمة يحول الطاقات بعيدا عما يعتبر أولوية لنا، وهو محاربة الإرهاب”.

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لانقلاب خليفة حفتر الذي أعلنه في كلمة مرئية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان يوم 27 إبريل الماضي، إن حفتر أعلن تغييرات في الهيكل السياسي الليبي وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب.

وفي ذات الوقت، رحّبت السفارة بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.

وأضاف البيان: “وفي ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك ووباء فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح، نحثّ قوات حفتر على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية ممّا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف”.

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