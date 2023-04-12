الخارجية الأمريكية: نتابع التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في طرابلس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا من قبل جهة أمنية في العاصمة طرابلس.

جاء في تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ «CNN»: أنّهم على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب جهة أمنية في طرابلس.

وذكر المتحدث أنّه عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة المطلوبة، وأنّهم ليس لديهم أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطنيهم في الخارج

ووفقا لتعليمات السفر الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ ليبيا تأتي في المستوى الرابع، نظرا لتحذير الأمريكيين من السفر إلى هذا البلأد.