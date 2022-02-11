الخارجية الأمريكية: ندعم عملية سياسية تُلبي مطالب الليبيين بإجراء الانتخابات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّها تواصل دعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتلبي مطالب الشعب بإجراء الانتخابات.

وفي اول تصريح أمريكي على التطورات السياسية في ليبيا، ذكرت الخارجية الامريكية للجزيرة أنّ الولايات المتحدة تراقب الوضع في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة.

من جانبها أوضحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز لصحيفة ذا ناشونال نيوز أنّه إذا كان ينبغي على مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة فذلك يعد قرارا سياديا واختصاصا للمؤسسات الليبية.

ونقلت وكالة الأناضول عن الأمم المتحدة اعتقادها أنّ عبد الحميد الدبيبة هو رئيس الحكومة وأنّ المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز تسعى للحصول علي إيضاحات من الأطراف الليبية.