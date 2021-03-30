الخارجية الإثيوبية: لدينا الحق القانوني والسيادي في مياه النيل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميك كيكونين أن بلاده لديها الحق القانوني والسيادي في استخدام مياه النيل؛ من أجل التنمية بشكل عادل ومنصف.

جاء ذلك خلال اجتماع المسؤول الإثيوبي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وسفير جنوب السودان دونالد بوث، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن ميكونين أبلغ المسؤول الأمريكي بأنه ”على الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86 % من نصيب مياه نهر النيل، إلا أن 60 % من مواطنيها ما زالوا يعيشون في الظلام، وتهدف إلى تغيير ذلك بمجرد الانتهاء من بناء السد“.

وأشار إلى أن ”إثيوبيا لها الحق القانوني والسيادي في استخدام مياه النيل من أجل التنمية بشكل عادل ومنصف، وأن إثيوبيا ليس لديها مصلحة في الإضرار بدول حوض النيل الأدنى في القيام بذلك“.

كما بين أن بلاده كانت على الدوام ”ملتزمة بحل القضايا من خلال المفاوضات، بطريقة تعالج هموم السودان ومصر، وأنها تحرص على استمرار المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية“.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هدد بشكل مبطن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، برد فعل قوي حال المساس بحقوق مصر المائية، في سياق الحديث عن المفاوضات الجارية بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

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وأكد الرئيس المصري، خلال كلمة بمقر هيئة قناة السويس، أنه لا أحد يستطيع المساس بمياه مصر، وقال: ”أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عايز يجرب يجرب“.

وتابع: ”إحنا مبنهددش حد.. إحنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا وصبور جدا، ولكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا هيكون فيه حالة عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد.. ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا“.