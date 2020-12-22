الخارجية الإسبانية تستدعي سفيرة المغرب

وزارة الخارجية الإسبانية استدعت سفيرة المغرب لديها كريمة بنيعيش، على خلفية تصريحات رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بشأن ملف منطقتي سبتة ومليلية.

وصرحت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إن مدريد “تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلادها”، مضيفة أنها طلبت توضيحا من السفيرة المغربية بخصوص التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة.

وكان رئيس الحكومة المغربية قال في حوار تلفزيوني إن “الجمود هو سيد الموقف حاليا بخصوص ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين”، مؤكدا أن “المغرب ربما سيفتح الملف في يوم ما، لكن عليه أولا أن ينهي قضية الصحراء لأنها الأولوية الآن، أما قضية سبتة ومليلية فسيأتي زمانها”.وفق ماذكرت قناة روسيا اليوم”.