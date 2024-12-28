الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن حكومة سوريا الجديدة.. فماذا قالت؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن “الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، وليست حكومة مستقرة”.

وقال ساعر: “يتحدث العالم عن تغيير منظومة الحكم في سوريا، ولكن ليس الأمر أن الحكومة الجديدة التي تسيطر اليوم على كامل سوريا قد تم انتخابها ديمقراطيا، إنها عصابة إرهابية كانت موجودة سابقا في إدلب وسيطرت على العاصمة ومناطق أخرى”.

وأضاف ساعر، أن “دول العالم تود بشدة أن ترى القادة الحاليين في سوريا كحكومة جديدة ومستقرة لأن هذه الدول تريد إعادة اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى سوريا. لكن هذا ليس هو الحال، هناك معارك مع العلويين في الساحل، وهناك تهديدات صريحة، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقضاء على الحكم الذاتي الكردي، وهناك مضايقات للمجتمع المسيحي في سوريا”.

وتابع ساعر: “هذه حكومة إسلامية ستحاول تحقيق سيطرة كاملة على كل سوريا”.