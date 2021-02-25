الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

صرح وزير الخارجية الصهيوني غابي أشكنازي، إن إيران تقلص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف امتلاك قدرات تسمح لها بتصنيع قنبلة نووية.

ووفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك عن صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة للكيان الصهيوني، أمس الأربعاء، مشيرة إلى تحذير أشكنازي، من أن إيران تقوم بما وصفه بـ “الاحتيال والتمويه” من أجل إنتاج السلاح النووي.

ولفتت إلى قول وزير الخارجيةالصهيوني: “لن نسمح أبدا لإيران بالتحكم بقدرات للحصول على سلاح نووي”.

وتابعت: “هذا ما أكده وزير الخارجية غابي اشكنازي في تعقيبه على مضي إيران في تخزين يورانيوم مخصب، وفي الاحتيال والتمويه سعيا للحصول على سلاح نووي”.

واعتبر غابي أشكنازي، أن “إيران تعمل حاليا على تفكيك ما تبقى من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية”.

وأوقفت إيران، يوم الثلاثاء، العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة في المنشأت النووية الإيرانية، وذلك تطبيقا للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني العام الماضي.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قبل يومين، أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بشأن مواصلة أنشطة التفتيش بالمنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر.

وقال غروسي: “اتفقنا مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى أن “الاتفاق مع إيران يحد من دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية”.

"لن نسمح ابدا لإيران بالتحكم بقدرات للحصول على سلاح نووي!" هذا ما اكده وزير الخارجية غابي اشكنازي في تعقيبه على مضي ايران في تخزين اورانيوم معشر وفي الاحتيال والتمويه، ساعية للحصول على سلاح نووي، فيما تعمل حاليا على تفكيك ما تبقى من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية. pic.twitter.com/WvOlCC6tKa — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 24, 2021