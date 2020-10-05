الخارجية الإيرانية: إسرائيل تعيش في الهاوية ونأمل أن لا تغرق الإمارات معها

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الكيان الإسرائيلي يعيش في الهاوية، وتأمل أن لا تغرق الإمارات معها بعد اتفاق التطبيع.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قوله إن الإمارات تنتهج طريقا خاطئا في المنطقة منذ سنوات.

وجدد المتحدث باسم الخارجية تأكيد طهران على سيادة إيران على الجزر الثلاث “أبو موسى” و”طنب الكبرى” و”طنب الصغرى”.

وحث خطيب زاده الرياض على الوفاء بالتزاماتها الدولية في معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، وأن تسمح بالرقابة على أنشطتها النووية والسرية والعلنية ضمن المسارات القانونية.