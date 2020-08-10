الخارجية الإيرانية: يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان

صرحت اليوم الاثنين وزارة الخارجية الإيرانية: “على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان إذا كانت صادقة في مساعدتها”.

وقالت الخارجية الإيرانية، “إنه ينبغي ألا تستغل دول الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي لأغراض سياسية”.

وأضافت “أنه يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان”.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “عباس موسوي” في مؤتمر صحفي تلفزيوني: “ينبغي ألا يُستغل الانفجار ذريعة لأهداف سياسية… يجب التحقيق بعناية في سبب الانفجار.إذا كانت أمريكا صادقة بشأن عرض مساعدة لبنان، ينبغي أن يرفعوا العقوبات”.