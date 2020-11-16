الخارجية الإيرانية: يدنا لا تزال ممدودة للصداقة أمام السعودية

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن “يد إيران للصداقة لا تزال ممدودة أمام السعودية، وندعو حكامها إلى الابتعاد عن توجيه الاتهامات إلى إيران”.

وأشار زادة إلى أنه “لا يمكن للسعودية أن تدير المنطقة، عبر لهفتها لشراء السلاح، وجهلها بالمعادلات الإقليمية والدولية، وقمع الداخل”.

كما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن زادة توجهه لحكام السعودية بالقول: “إن السلام لا يتحقق عبر قتل الشعب اليمني والتعاون مع الجماعات الإرهابية”. ولفت إلى أن “تصريحات الملك السعودي، باتت مكررة ومملة وليست بالأمر غير الطبيعي”.