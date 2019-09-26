الخارجية الإيطالية: الولايات المتحدة الأمريكية لها دور أساسي لتحقيق الاستقرار داخل ليبيا

أكدت الحكومة الإيطالية على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو أن دور الولايات المتحدة الأمريكية أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

حيث قال دي مايو، في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء:

“ليبيا ليست مشكلة بعيدة واستقرارها يعني وقف تدفقات المهاجرين وخلق فرص جديدة للتجارة”.

هذا تحدث رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن تواصل العمل المشترك مع كل من فرنسا وألمانيا نحو مؤتمر برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا ووقف التصعيد العسكري الذي من شأنه أن يشكل مصدراً للقلق حسب قوله.