الخارجية الإيطالية تتهم فاغنر بتغذية الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنّ بلاده تحتل موقع الصدارة في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي مزقتها الحرب.

وأوضح تاياني في تصريح صحفي إنّ مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر تثير القلق كما هو الحال في كل إفريقيا، متّهما بأنّها تغذي هروب الناس والهجرة غير الشرعية.

وأكّد تاياني ضرورة التوصل إلى اتفاق يجعل ليبيا دولة مستقرة للوصول إلى الانتخابات ودستور جديد، معتبرا أنّ التحركات لتأسيس ليبيا تعرقلها وجود مرتزقة روس من شبكة مجموعة فاغنر.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي أنّ روما تتحدث مع الجميع، قائلا: «قد ذهبنا إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء وقدمنا زوارق دورية لخفر السواحل الليبي».