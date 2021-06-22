الخارجية الإيطالية تنفي تنظيم ملتقى مصالحة لأطياف الجنوب الليبي

نفت وزارة الخارجية الايطالية أن تكون قد لعبت أي دور في تنظيم ملتقى للمصالحة بين قبائل فزان الليبية في إيطاليا.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها، إن منظمة “آرا باسيس” الإيطالية غير الربحية، المساهمة منذ سنوات في تحقيق المصالحة التي تعقب الصراعات جنوب ليبيا، قامت بالترويج والدعوة إلى تنظيم هذا الملتقى.

وأوضحت المصادر أن المبادرة تأتي في إطار المبادرات التي تنفذها “آرا باسيس” منذ فترة طويلة والرامية إلى تحقيق الاستقرار في إقليم فزان.

وبيّنت أن السفارة الإيطالية في طرابلس منحت فقط تأشيرات دخول للمندوبين الليبيين المشاركين في الملتقى وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.

هذا ورفض المجلس الرئاسي اعتزام وزارة الخارجية الإيطالية تنظيم ملتقى في روما لأطياف الجنوب الليبي، معتبرا هذا التوجه تجاوزا للسلطات الليبية وتدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا .

واستكر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في رسالة موجهة لوزيرة الخارجية عن طريق رئيس الحكومة، هذا التصرف من قِبل وزارة الخارجية الإيطالية، مطالبا بإلغاء الملتقى وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعات علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.