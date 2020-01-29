الخارجية الإيطالية تُعرب عن قلقها من انتهاكات الهدنة في ليبيا

الخارجية الإيطالية تُعارض الحل العسكري للأزمة الليبية. [أرشيف/آكي]

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن قلقه إزاء انتهاكات الهدنة خلال الساعات الماضية في ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن الوزير معارضته للحل العسكري للأزمة في ليبيا، معرباً عن أهمية مواصلة العمل لأجل الوصول لحل سياسي للصراع الليبي.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى تواصله مع وزراء خارجية ألمانيا والنمسا، بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في الاتحاد الأوروبي عقب مؤتمر برلين والمبادرات التي يمكن أن تضمن الامتثال لحظر توريد الأسلحة المفروض أمميا على ليبيا.

هذا واختتم مؤتمر برلين، قبل أسبوعين، أعماله حيث حث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات.