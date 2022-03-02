الخارجية الإيطالية: ندعم عملية سياسية في ليبيا بتيسير من الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنّ بلاده تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا بتيسير من الأمم المتحدة.

وأوضح دي مايو بخلال لقائه سكرتير الفاتيكان حسب وكالة نوفا الإيطالية، أنّ دعم العملية السياسية سيجعل من الممكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي، مع الحفاظ على المنظور الانتخابي راسخًا.

وتطرق الجانبان إلى بعض القضايا الإقليمية ومن بينها الوضع في العراق، لبنان، وإعادة إطلاق عملية السلام المأمولة في الشرق الأوسط.

وأكد دي مايو التزام إيطاليا المتواصل بحماية وتعزيز حرية الدين أو المعتقد وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، وهو هدف تسعى إيطاليا لتحقيقه على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.