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الخارجية الإيطالية: ندعم عملية سياسية في ليبيا بتيسير من الأمم المتحدة

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 2 مارس 2022 - 16:29 نُشر: الأربعاء، 2 مارس 2022 - 16:29
ليبيا
الخارجية الإيطالية: ندعم عملية سياسية في ليبيا بتيسير من الأمم المتحدة
أرشيفية
FILE PHOTO: Italian Deputy Prime Minister Luigi Di Maio speaks during a news conference at Chigi Palace in Rome, Italy, October 20 2018. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنّ بلاده تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا بتيسير من الأمم المتحدة.

وأوضح دي مايو بخلال لقائه سكرتير الفاتيكان حسب وكالة نوفا الإيطالية، أنّ دعم العملية السياسية سيجعل من الممكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي، مع الحفاظ على المنظور الانتخابي راسخًا.

وتطرق الجانبان إلى بعض القضايا الإقليمية ومن بينها الوضع في العراق، لبنان، وإعادة إطلاق عملية السلام المأمولة في الشرق الأوسط.

وأكد دي مايو التزام إيطاليا المتواصل بحماية وتعزيز حرية الدين أو المعتقد وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، وهو هدف تسعى إيطاليا لتحقيقه على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

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