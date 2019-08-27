الخارجية البحرينية تعتبر قصف إسرائيل لدول عربية «دفاعاً عن النفس»

أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن العمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان والعراق وضرب المواقع الإيرانية هناك تعتبر دفاعاً عن النفس.

حيث قال آل خليفة، في تغريدتين نشرهما الاثنين على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”:

“إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم”.

وتابع وزير الخارجية البحريني، ملمحاً إلى العمليات الإسرائيلية الأخيرة:

“فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم، إنه دفاع عن النفس”.

هذا ونشر آل خليفة نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها تؤكد وبكل وضوح حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء.

وكانت إسرائيل قد نفذت سلسلة عمليات وضربات جوية في كل من سوريا ولبنان والعراق.