الخارجية البحرينية تُجدد دعم بلادها للجهود الرامية لدعم استقرار ليبيا

أكّدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها جميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة ليبيا بما يحقق الأمن والسلام والنماء.

ودعت الخارجية البحرينية جميع الأطراف المحلية لتغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وذلك ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وشدّدت الخارجية البحرينية على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب باعتباره المؤسسة الليبية المنتخبة شعبيًا، وثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي للأمن والاستقرار والازدهار.