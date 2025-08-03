الخارجية البريطانية تحذر: مواقع يهودية وإسرائيلية في الإمارات قد تكون أهدافاً لهجمات إرهابية

أطلقت وزارة الخارجية البريطانية، تحذيرًا أمنيًا عالي المستوى بشأن احتمال استهداف مواقع مرتبطة باليهود وإسرائيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة بعد الأعمال العدائية الأخيرة بين إسرائيل وإيران.

وذكر بيان الوزارة أن “بسبب التوترات الإقليمية المتزايدة، قد تصبح المواقع المرتبطة بالإسرائيليين واليهود أهدافًا للإرهابيين في دولة الإمارات”.

ودعت الحكومة البريطانية مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد، ومتابعة آخر التطورات من خلال وسائل الإعلام المحلية والدولية، والاطلاع على الإرشادات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والكومنولث.

تحركات إسرائيلية ميدانية تؤكد جدية التهديدات

يتزامن التحذير البريطاني مع خطوة استثنائية اتخذتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أمرت مساء الخميس، بإجلاء معظم الدبلوماسيين الإسرائيليين وعائلاتهم من الإمارات، على خلفية تحذير أمني “ساخن”، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

وتشمل عملية الإجلاء الطواقم الدبلوماسية في السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، بالإضافة إلى ذويهم، على أن يكون السفير يوسي شلي آخر المغادرين.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء وقائي بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى تخطيط جهات معادية لتنفيذ عمليات ضد مصالح إسرائيلية في الخليج.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن التحذيرات تستند إلى معلومات تفيد بأن إيران، إلى جانب جماعات مثل “حماس”، و”حزب الله”، وتنظيمات مرتبطة بـ”الجهاد العالمي”، تكثف محاولاتها لاستهداف الإسرائيليين ومواقعهم في الخارج.

سياق إقليمي مشتعل

تأتي هذه التطورات عقب وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو، والذي أنهى موجة من التصعيد العسكري غير المسبوق بين الجانبين. ورغم التهدئة، حذرت عواصم غربية من أن الأوضاع لا تزال متقلبة، مع احتمال نشوب جولات جديدة من المواجهة أو تنفيذ هجمات غير تقليدية ضد أهداف مدنية ودبلوماسية.

من جهة أخرى، تشهد إسرائيل انتقادات متصاعدة على المستوى الدولي بسبب حملتها العسكرية في قطاع غزة، حيث تُتهم بتنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضد السكان، ما أدى إلى موجة غضب عالمية عارمة وانهيار في صورتها الدبلوماسية لدى قطاعات واسعة من الرأي العام.

توصيات أمنية مشددة

في هذا السياق، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تعليمات جديدة لمواطنيه حول العالم، تتضمن:

الامتناع عن ارتداء ملابس تحمل رموزًا دينية يهودية أو كتابات عبرية.

تجنب زيارة المؤسسات الإسرائيلية أو اليهودية.

الابتعاد عن التجمعات العامة التي قد تكون هدفًا محتملاً.

وكررت الخارجية البريطانية من جهتها دعوتها لمواطنيها بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الإماراتية، والتصرف بحذر خلال تنقلاتهم داخل البلاد.

تحذير يعكس تراجعًا في الشعور بالأمان الإقليمي

التحذير البريطاني، إلى جانب الإجلاء الإسرائيلي، يشير إلى تزايد القلق الغربي من أن الإمارات، رغم علاقاتها الوثيقة بكل من بريطانيا وإسرائيل، لم تعد بمنأى عن تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني، خصوصًا في ظل وجود بعثات دبلوماسية إسرائيلية ووجود مجتمعات يهودية نشطة على أراضيها.