بالأرقام.. عدد الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن “جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح”.

ونشر الحرس الثوري بيانا، أشار فيه إلى “تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي”، محذرا “الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم”.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إيران أطلقت على إسرائيل ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخا، في إطار الرد على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم “إن إيران أطلقت، خلال هجومها، 185 طائرة بدون طيار “مسيرة”، 36 صاروخ كروز، 110 صواريخ أرض أرض”، مشيرين إلى أن “القصف الإيراني استمر 5 ساعات”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري: “إن إيران أطلقت العشرات من الصواريخ أرض-أرض على إسرائيل، جرى اعتراض معظمها خارج حدود إسرائيل”.

وذكر هاجاري، أن “الرشقة الإيرانية اشتملت على أكثر من 200 من الطائرات المسيرة والصواريخ حتى الآن، وأنها تسببت في أضرار طفيفة لمنشأة عسكرية إسرائيلية”.

هذا وتوعدت طهران بالرد القصف الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل الجاري.