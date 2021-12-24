الخارجية التركية تؤكد على ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة

شدّدت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عادلة ومستقلة وأن تحظى باعتراف الأطراف في ليبيا كافة، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في عموم البلاد.

وأوضحت الخارجية التركية بحسب وكالة الأناضول، أنّ الانتخابات تعتبر منعطفا هاما في العملية الانتقالية في البلاد، الأطراف المحلية كافّة إلى التحرك بحس المسؤولية إثر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وأضافت الخارجية التركية أنّه ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، وذلك من أجل سلامة الليبيين.

وأشارت الخارجية التركية، أنّ انقرة تربطها بطرابلس روابط تاريخية متجذرة، وأنّها ستواصل دعمها لليبيا الصديقة والشقيقة وشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة الهامة، مشددة على أن تركيا ستواصل المساهمة في المسار السياسي الذي يقوده الليبيون بأنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة.