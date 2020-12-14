الخارجية التركية ترفض وتُندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب

أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء اليوم الاثنين، عن رفضها وتنديدها بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة.

وأكدت الخارجية التركية على أن عقوبات أمريكا ستضر العلاقات، مشددة على أن أنقرة سترد بما يلزم.

ودعت الخارجية التركية، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرار العقوبات الجائر والرجوع عن “الخطأ الجسيم” في أقرب وقت ممكن.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أن شراء منظومة إس-400 الروسية سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وأفرادها للخطر.

ودعا أنقرة إلى حل مشكلة “إس 400” بالتنسيق مع أميركا، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتبر تركيا حليفا وشريكا أمنيا إقليميا هاما.

وتشمل العقوبات حظر جميع تراخيص التصدير، وتجميد الأصول وتقييد التأشيرات على رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، والعاملين فيها.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الصفقة الروسية مع تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، تشكل تهديدا لدفاعات الدول الغربية.

وكانت الولايات المتحدة قد أوضحت أكثر من مرة أن شراء تركيا لمنظومة أس 400 الروسية، سيعرض أمن العسكريين الأميركيين للخطر، ويوفر أموالا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي.

كما جاء تعليق مشاركة تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات “F-35” لهذا السبب أيضا، خاصة مع توفر أنظمة دفاعية لأعضاء حلف الناتو تلبي المتطلبات.

وفي 2019، عرضت واشنطن على أنقرة تسليمها صواريخ أميركية من نوع باتريوت كبديل عن الصواريخ الروسية إس-400 ، لكن المحادثات بهذا الشأن لم تتقدم.