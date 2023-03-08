الخارجية التركية: لدينا مصلحة كبيرة في استقرار ليبيا

قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية التركية جون ديستلر إنّ تركيا لديها مصلحة كبيرة في استقرار ليبيا.

وأوضح ديسلتر أنّ المأزق في ليبيا سببه عدم وجود شرعية حقيقية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإصلاح هذا المأزق لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف ديسلتر أنّ تركيا تود أن يكون هناك استقرار في ليبيا عن طريق حكومة منتخبة قوية، حتى تتمكن من تطوير إستراتيجيات الاستثمار بين البلدين.

وأكّد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية التركية دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي بدأ عمله في ليبيا منذ 4 أشهر.