الخارجية التونسية تستنكر تصريحات «غير مسؤولة» حول العلاقات مع ليبيا

عربت وزارة الخارجية التونسية عن دهشتها لتصريحات الناطق السابق باسم وزارة الداخلية التونسية هشام المدب، معتبرة أنها “تمس بعراقة العلاقات التونسية الليبية”.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات غير مسؤولة حول العلاقات التونسية الليبية صادرة عن من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء، تعرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها الشديد من تكرار المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي”.

وأضافت: “وإذ تستنكر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج هذه التصريحات وترفضها بشدة وتدعو إلى الكف عنها لأنها لن تفلح بأي حال من الأحوال في بلوغ مآربها المعلومة، فإنها تجدد التذكير، بالمناسبة، بأن لدى تونس قناعة راسخة بأن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك، وأواصر حضارية واجتماعية وثقافية متينة، وإيمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن والتكامل والتآزر هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى، وهي، كذلك، الرافد الحقيقي لتوطيد وشائج الأخوة وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة في البلدين والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعبين التونسي والليبي في الاستقرار والنماء”.

🇹🇳🇱🇾 تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات غير مسؤولة حول العلاقات التونسية الليبية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج‏ في السبت، ١٣ مارس ٢٠٢١

وكان المدب قد صرح بأنه على تونس إغلاق الحدود مع ليبيا في صورة عدم حصولها على مشاريع اقتصادية على غرار مصر وتركيا.

وأضاف: “نحن نقول لن نقبل بذلك، فليبيا متنفس طبيعي للاقتصاد التونسي ولازم نأخذ بالنا في التعامل مع شركاتنا، نأخدوه بأي طريقة، وإلا سنغلق حدودنا في الخروج والدخول”.