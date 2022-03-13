الخارجية التونسية تُشدد على ضرورة الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها

شدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على ضرورة الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية باعتبارها مسائل محورية بالنسبة لتونس وركيزة لأمن المنطقة واستقرارها.

الجرندي وفي مكالمة هاتفية مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أكّد على أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين اللّيبيين، مذكرا بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لإيجاد حل ليبي-ليبي.

وقال رئيس الدبلوماسية التونسية أنّ بلاده لديها الثقة في قدرة الليبيين على التوصل إلى التوافقات الضرورية لضمان أفضل السبل لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي.

واشادت وليامز بمساندة تونس الدائمة لليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية مثمنة دعمها بعثة الأمم المتحدة ومساندتها لجهودها لتعزيز مقومات الاستقرار في ليبيا ومرافقتها في مسارها السياسي.