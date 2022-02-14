الخارجية الروسية: اختيار مجلس النّواب لرئيس حكومة جديدة يجب أن يُحترم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إنّ اختيار مجلس النواب لرئيس حكومة جديد يجب أن يحترم.

زاخاروفا وفي بيان لها ذكرت أنّ موسكو تأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء الانتخابات.

وأضافت زاخاروفا أنّه يجب ألا تؤدي الخلافات القائمة بين الليبيين إلى صراع بل أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات.

وتابعت زاخاروفا «نأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من توحيد المجتمع الليبي، الأمر الذي سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية».