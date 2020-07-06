الخارجية الروسية تؤكد سعي موسكو للتوصل لحل مقبول في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، على أن موسكو تسعي للحفاط على اتصالاتها مع كافة أطراف النزاع، ووصف الوضع السياسي على الأرض في ليبيا بـ”المعقد”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن فرشينين قوله: ” أن بلاده ماضية في جهودها وتمسكها بالحوار مع جميع الأطراف الليبية، ونشجع وندعم جميع أطراف النزاع للتوصل لتسوية لحل الأزمة في ليبيا”.

وأضاف أن “الوضع على الأرض في ليبيا معقد للغاية ومربك، وجهودنا تركز على الحوار مع جميع الأطراف الليبية، وتشجيعها على التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين”.

وأردف القول: “نعتقد أيضا أنه من الضروري زيادة فعالية مهمة الأمم المتحدة، في حين أنه لا يوجد رئيس لهذه البعثة، وكلما كانت هذه البعثة في ليبيا جاهزة للعمل بشكل أسرع، كلما كان أفضل”.