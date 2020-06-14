الخارجية الروسية: دعوة نواب أمريكيين لتصنيف بلادنا دولة مُمولة للإرهاب وقاحة مُطلقة

وصفت وزارة الخارجية الروسية مساعي مجموعة من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لإدراج روسيا في “قائمة الدول الممولة للإرهاب” بـ”الوقاحة المطلقة”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن تقرير النواب الجمهوريين لا يشمل أي ادعاءات جديدة باستثناء “الدعوة المستهترة” إلى تصنيف روسيا كدولة ممولة للإرهاب.

وشددت زاخاروفا على أن هذا المقترح “يمثل بالطبع وقاحة مطلقة”، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات يجري الإدلاء بها من قِبل بعض ممثلي الطبقة السياسية الأمريكية بهدف رفع شهرتهم عن طريق الاستفادة من ركوب موجة رهاب روسيا، وفق قولها.

هذا ودعا فريق عمل مكون من نواب جمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى تشديد عقوبات الولايات المتحدة على روسيا وإدراجها في “قائمة الدول التي تمول الإرهاب”، زاعما أنها تؤيد الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” وحركة “طالبان” و”الحركة الإمبراطورية الروسية”، وهو ادعاء كذبته موسكو مرارا.