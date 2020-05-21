الخارجية الروسية: موسكو تدعم مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن دعم موسكو لأي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المصدر قوله: “نحن ندعو باستمرار إلى وقف الأعمال العدائية، خصوصا خلال شهر رمضان، وكانت هناك مبادرات بهذا الشأن، بما في ذلك خليفة حفتر.. بالطبع، سندعم أي مبادرة تهدف إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وأشار المصدر إلى أن موسكو تتوقع توقف جميع أطراف النزاع في ليبيا عن الأعمال العدائية، على الأقل خلال عطلة نهاية رمضان.
وأضاف المصدر: “نحث كل من يشاركون في الأعمال القتالية على وقف النشاط العسكري ووضع الحالة في صلب العملية السياسية”.
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