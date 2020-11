الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد مع مسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال بن فرحان، اليوم الاثنين، في تغريدة على تويتر، إنه اطلع على تقارير صحفية عن لقاء “مزعوم” بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية في الأيام الماضية.

وأكد أنه “لم يحدث مثل هذا الاجتماع”، لافتا إلى أن المسؤولين الوحيدين الحاضرين، كانوا أمريكيين وسعوديين.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020