الخارجية السعودية تُرحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن ترحيب المملكة بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزارة جددت التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق.

وفي وقت سابق، أعلن غروندبرغ أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار، وبالانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.