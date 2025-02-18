الخارجية السودانية: مقتل 433 شخصاً بهجمات لـ«الدعم السريع»

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، “قوات الدعم السريع” بارتكاب مجزرة في منطقة القطينة في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد خلفت مئات القتلى”.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن “433 شخصا قتلوا في مجزرة ميليشيا الدعم السريع في قرى القطينة بولاية النيل الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الاثنين، “إسقاط طائرتين مسيرتين وتدمير قوة متحركة وشن غارة أسفرت عن مقتل 9 من قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور”.

وقال الجيش السوداني، في بيان له، “إن 10 مدنيين بينهم 6 أطفال قتلوا وأصيب أربعة آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع أحياء بولاية شمال دارفور”.

وأكد الجيش في البيان “استقرار الأوضاع وعدم وجود أي تمركز لمليشيا الدعم السريع داخل المدينة”، مضيفا أن “كل إدعاءاتهم بالسيطرة على مواقع حيوية مجرد دعاية زائفة، وأن نشاطهم يقتصر على مدفعية بعيدة المدى وبعض الطائرات المسيرة الانتحارية”.