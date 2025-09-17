الخارجية السورية ترحب بقرار إعفاء مواطنيها من الرسوم والغرامات في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، القاضي بإعفاء المواطنين السوريين من دفع الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم في ليبيا، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وأكدت الخارجية السورية أن هذا القرار الإنساني يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الليبي والسوري، ويأتي في إطار حرص الحكومة الليبية على دعم أبناء الجالية السورية وتسهيل ظروف إقامتهم ومعاملاتهم الإدارية.

وأعربت الوزارة عن شكرها لحكومة الوحدة الوطنية على هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعم استقرار الجالية السورية المقيمة في ليبيا.