الخارجية الصينية: نأمل استئناف عملية التسوية السياسية في ليبيا بوقت مبكر

بتصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، طالبت الصين الأطراف المعنية في ليبيا اليوم الخميس بضمان جدية وقف إطلاق النار.

وأفاد المتحدث باسم الوزراة تشاو لي جيان، إلى ضرورة استئناف عملية التسوية السياسية في وقت مبكر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، تعليقًا على اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر في تونس، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم توافق الأطراف السياسية الليبية على موعد الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر عام 2021.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن جيان قائلا : “الصراع في ليبيا مستمر منذ سنوات عديدة وتأمل الصين أن تنفذ الأطراف المعنية في ليبيا بجدية اتفاق وقف إطلاق النار وأن تستأنف عملية التسوية السياسية في وقت مبكر، وهذا لا يخدم المصالح الأساسية لليبيا فحسب، بل يسهم أيضًا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.