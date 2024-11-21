الخارجية الغينية تنفي مزاعم استقبال ممثل حكومي في بنغازي

نفت وزارة الخارجية الغينية نفياً قاطعاً ما وصفتها بمزاعم استقبال الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب (حكومة حماد) لشخص يدعى “آمادو لامين سانو” في مدينة بنغازي بصفته مستشاراً رئاسياً أو ممثلاً لحكومة غينيا بيساو.

وبحسب ما ما نقل موقع “ليبيان إكسبرس” الناطق باللغة الإنجليزية، فقد أكدت الوزارة أن “سانو” لا يملك أي صفة رسمية ولا سلطة لنقل الرسائل نيابة عن الرئيس، مشيرةً إلى أنه لم يشغل أي منصب وزاري أو حكومي.

وكانت الحكومة الليبية المكلفة (حكومة حماد) قد أعلنت عن استقبال “سانو” في بنغازي في الأول من نوفمبر الجاري، حيث التقى بوزير الخارجية عبد الهادي الحويج ومسؤولين آخرين، وبحث معهم التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، بحسب ما ذكرت الحكومة.

هذا وطالبت الخارجية الغينية من السلطات الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.