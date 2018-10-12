الخارجية الفرنسية تُطالب السعودية بتوضيح مصير خاشقجي

أكدت الخارجية الفرنسية الجمعة أنها طلبت من السلطات السعودية تقديم إجابات شفافة ومفصلة بشأن مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعد اختفائه في تركيا، لا سيما أن العديد من الاتهامات والشكوك تحوم حول المملكة منذ تفجر القضية.

وصرحت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان:

“اختفاء جمال خاشقجي في إسطنبول… يثير تساؤلات خطيرة حول مصيره. وفرنسا تطالب بإعلان واضح للحقائق، وبأن يشارك كل من يمكنه الإسهام في معرفة الحقيقة الكاملة”.

وتابعت: