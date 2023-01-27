الخارجية الفرنسية تُكذّب اتهامات روسيا لباريس حول وقوفها وراء تدمير ليبيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن ليجيندر إنّ اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبلادها بأنها وراء تدمير الدولة الليبية هي أكاذيب مخزية.

ليجيندر في مؤتمر صحفي الخميس ذكرت أنّ علاقة بلادها مع الدول الإفريقية تقوم على الشراكة المتساوية مع احترام السيادة، وأن فرنسا تدعم الدول الأفريقية ضد الإرهاب، وفق تعبيرها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم فرنسا بدعم من سماهم بالإرهابيين في ليبيا ما أدى إلى أنهيار الدولة وعزز من وجود الإرهاب في إفريقيا.

وأعرب لافروف عن أسفه في استمرار استخدام فرنسا للعقلية الاستعمارية واستراتيجية فرق تسد في السياسة الخارجية في أوروبا والغرب، وفق قوله.