الخارجية اللبنانية تدعو السعودية إلى الحوار

دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين، على خلفية تصريحات لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال بو حبيب في تصريح لوكالة “فرانس برس”، إن “المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها الا بالحوار والتواصل والثقة، ولكن ليس بإرادة الفرض، وهذا يسري على لبنان والسعودية”.

وأضاف الوزير: “لبنان يدعو السعودية إلى حوار لنحل كل المشاكل العالقة وليس الإشكال الأخير فقط، لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة”.

وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع الطلب من السفير اللبناني لدى الرياض بمغادرة المملكة خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج “برلمان شعب” على قناة “الجزيرة” في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”.

واعتبر قرداحي أن “الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي”، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: “هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟”. ورد: “أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات”.

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في حديث مع قناة “الجديد” اللبنانية، أن استقالته من الحكومة غير واردة، وذلك بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي “تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.

يأتي ذلك في حين، أكدت الحكومة اللبنانية، حرصها على الحفاظ على أطيب العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، بمؤتمر صحافي مباشر مشترك لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ووزير التربية عباس الحلبي، يوم السبت، عقب عقد خلية الأزمة الوزارية، بناء على طلب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي.

وأكد بوحبيب: “تواصلنا مع الأميركيين لحضور الاجتماع، لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة”.

وكانت قناة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” LBC (خاصة)، ذكرت أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز انضم إلى اجتماع خلية الازمة لمدة نصف ساعة.

ولفت الى أن “الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الحكومة طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة”.

يأتي ذلك بعد أن اعتبر وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية، بُثت يوم الاثنين الماضي، وسُجلت في أغسطس الماضي، أن الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم”.

بدوره، أكد وزير التربية أن “العمل الحكومي مستمر ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها”.

وأثار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجدل بتصريحات حول حرب اليمن، حيث اعتبر أن “السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني”، وأن الحوثيين يمارسون “الدفاع عن النفس”.

وفي وقت لاحق، قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إن “ما قاله عن حرب اليمن لم يكن طرفا فيه بل قاله كصديق”، مؤكدا أنه “ضد الحرب العربية العربية ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات”.