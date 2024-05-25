الخارجية الليبية تدعو لتعاون مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الدول الإفريقية للعمل معا لإصلاح المنظومة الدولية ومؤسساتها، ومواصلة دعم الجهود الإفريقية لتوجيه مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي نحو مزيد من التعاون.

وقالت الوزارة في بمناسبة يوم إفريقيا، إنه على الدول الأفريقية التعامل مع قضايا القارة التاريخية وفق رؤيتها وخصوصيتها.

وحثت الوزارة الدول الأفريقية على تجنب الاصطفاف وراء التجاذبات التي أوصلت النظام الدولي الحالي إلى مستويات وصفتها بالمعقدة.

يشار إلى أنه في 25 مايو عام 1963 وقع قادة 30 دولة إفريقية من أصل 32 دولة مستقلة على الميثاق التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا، إثيوبيا.

وشكلت هذه المناسبة بداية “يوم إفريقيا” الذي ظهر في ستينيات القرن الماضي، عندما كانت حركات التحرر تنتشر بشكل سريع عبر كافة دول العالم، وكانت إفريقيا ترمز لوضع دولي خاص يمثل الخروج من كل تبعات الماضي بكل ما يحمله من اضطهاد، والخروج من جديد إلى مسرح الحدث الدولي.