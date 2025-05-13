الخارجية الليبية تُرحب برفع العقوبات عن سوريا

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بإعلان رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا نحو إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي، وتأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يُمثل بارقة أمل نحو إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، ويُمهّد الطريق أمام جهود التعافي الوطني، وإعادة الإعمار، وتعزيز وحدة سوريا وسيادتها، واستعادة دورها الطبيعي والفاعل في محيطها العربي وعلى الساحة الدولية.

وجددت الوزارة تضامن دولة ليبيا مع الجمهورية العربية السورية، وأكدت دعمها الكامل لكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار سوريا وازدهارها، انسجامًا مع المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الأخوية بين البلدين، ومع الالتزام الليبي الثابت بدعم الحلول السلمية والتعاون البنّاء بين الشعوب والدول