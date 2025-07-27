الخارجية المصرية تنفي استهداف سفارتها في طرابلس

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ما تم تداوله بشأن محاولة اقتحام مبنى السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً أن المبنى المعني لا يُستخدم حالياً من قبل البعثة الدبلوماسية المصرية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن المبنى المشار إليه كان مقراً للسفارة منذ أكثر من عشر سنوات، وهو اليوم مبنى شاغر ولا يضم أي من أعضاء الطاقم الدبلوماسي المصري.

وشدد على أن الحديث عن استهدافه لا يخص السفارة المصرية الحالية لا من قريب ولا من بعيد، معرباً عن ثقته في قيام السلطات الليبية بتوفير أقصى درجات الحماية لأفراد البعثة وتمكينهم من أداء مهامهم الدبلوماسية بشكل طبيعي وآمن.