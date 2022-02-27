الخارجية المصرية تُؤكد حرصها الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا.

وردًا على استفسار من أحد الصحفيين بشأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية حول ما ورد في أحد وسائل الإعلام المصرية، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية.

وأوضح المتحدث أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية؛ مؤكدًا أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية، وفق قوله.

ونوه متحدث الخارجية المصرية إلى أنه من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية.

هذا وأثارت تصريحات الإعلامي المصري عمر أديب، ردود فعل واسعة واستياء كبيراً، حيث قال إن ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا يشبه العلاقة التي تربط مصر وليبيا.

المهرج والاعلامى الرخيص عمر اديب يدعوا سلطات مصر لاجتياح ليبيا بحجة الامن المصرى

اسوتا بما فعلت روسيا تجاه اوكرانيا

ايها المعتوه ليبيا ليست اوكرانيا ومصر ليست روسيا ومايجمعنا من روابط مع الشعب المصرى كفيل بان يخرس اصوات الفتنة وانت اولها pic.twitter.com/US9u4DLuUl — ابوعجيله المحروق (@abogalayssa) February 26, 2022

الإعلامي المصري المدعو عمر أديب على شاشة قناة MBCمصر يدعو #مصر لانتهاز فرصة انشغال العالم بالحرب لإحتلال #ليبيا كما تفعل #روسيا مع #أوكرانيا pic.twitter.com/i9zsXSSV9z — Muhammed Ahmed Jibreel (أ. محمد أحمد جبريل) (@MuhammedAhmedJ2) February 26, 2022

واستدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاستدعاء يأتي على خلفية ما تداول في إحدى البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا.

وأوضح القائم بالأعمال للوزيرة، أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تُمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

من جهتها أكدت الوزيرة أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.