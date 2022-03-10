الخارجية المصرية تُثمن إجراءات مجلس النواب منح الشرعية للسلطة التنفيذية

ثمّن وزير الخارجية المصري سامح شكري إجراءات مجلس النواب ومنحه الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، وبما يفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولاً إلى إجراء انتخابات.

وأوضح شكري أنّ تحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، هو طريق لا غني عنه لاستعادو استقرار البلاد، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق القوى الليبية الفاعلة على المضي قدماً صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وتابع شكري أنّه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء وفى مدي زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها.

وجدّد الوزير المصري التأكيد على دعم بلاده جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتشديد على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.