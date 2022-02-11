الخارجية المصرية تُثمن موقف النواب باختيار سلطة تنفيذية جديدة

ثمّنت وزارة الخارجية المصرية دور ما اتّخذه مجلس النواب والأعلى للدولة، من إجراءات اليوم بالتشاور بينهما، في اختيار سطلة تنفيذية جديدة، والاتفاق بين الجسمين على التعديل على الإعلان الدستوري.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، عن دعم بلاده للحكومة الجديدة، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات.

وأضاف حافظ أنّ دولة مصر مستمرة في في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة بشأن إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون استثناء وفي إطار زمني محدد.

وأكد حافظ أنّ بلاده مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المحليين لضمان حفظ امن واستقرار ليبيا.

ودعا حافظ كافة المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.