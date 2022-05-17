الخارجية المصرية: نتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إنّ القاهرة تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس.

واوضح حافظ في بيان باسم الخارجية، أنّ القاهرة تؤكد مرة أخري على ضرورة الحفاظ علي الهدوء في ليبيا، والحفاظ علي الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي.

وتابع حافظ أنّ بلاده تحث جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددا علي حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقدانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ودون تأخير.

وأكَّد المتحدث باسم الخارجية المصرية علي أهمية اجتماعات المسار الدستوري الجارية في القاهرة، على أمل أن تحقق طموحات وآمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة