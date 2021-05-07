الخارجية تأذن بتركيب منظومات جوازات في عدد من البعثات

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عن منح الإذن بتركيب منظومات لجوازات سفر فيعدد من البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن ذلك يأتي حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين دون اسثتناء وبتعليمات من وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وبالتنسيق مع وزير الداخلية العميد خالد مازن، وفي إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى تقديم الخدمات للمواطن الليبي بكل سهولة ومرونة.

وسيشرع العمل على تركيب منظومات حديثة لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج عبر السفارات والقنصليات الليبية في دول العالم.

وفي هذا الصدد جرى التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول، حيث ستشرع السفارات والقنصليات في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في الأيام القريبة القادمة، وبذلك سيكون بمقدور الجالية الليبية من زائرين ومقيمين وطلبة وغيرهم تقديم طلباتهم مباشرة للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج لاصدار الجوازات بكل سهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد، بحسب الوزارة.

وستتم المرحلة الأولى بتركيب هذه المنظومات عبر البعثات الدبلوماسية التالية:

السفارة الليبية مالطا

السفارة الليبية الرباط

السفارة الليبية الأردن

السفارة الليبية مانشستر

السفارة الليبية واشنطن

السفارة الليبية القاهرة

القنصلية الليبية الإسكندرية

القنصلية الليبية اسطنبول

السفارة الليبية ماليزيا

السفارة الليبية كندا

السفارة الليبية بريطانيا

السفارة الليبية روما

القنصلية الليبية ميلانو

وتأتي هذه الخطوة ضمن أولويات الوزارة في تقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن في الخارج، إلى جانب التأكيد على ضرورة عودة العمل بالسفارات الأجنبية المعتمدة في ليبيا وتقديم خدمات منح التأشيرة من داخل الأراضي الليبية، بحسب وزارة الخارجية.

وأشارت الخارجية إلى أنه سيتبع المرحلة الأولى مراحل أخرى لتركيب المزيد من المنظومات في سفارات وقنصليات بعدة دول أخرى.