الخارجية تؤكد استمرار عمل البعثات الدبلوماسية في طرابلس

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، أن جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا تمارس مهامها بشكل طبيعي ومنتظم في العاصمة طرابلس، نافية ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة حول إخلاء أي من هذه البعثات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها لم تتلق أي طلب رسمي يتعلق بإخلاء البعثات الدبلوماسية، مؤكدة التزامها بتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية عمل هذه البعثات في ظل الظروف الراهنة.

كما أكدت الوزارة أن تحركاتها الحالية تتركز على التنسيق الكامل لتأمين خروج رعايا الشركات الدولية المشاركة في معرض ليبيا للبناء، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سلامتهم وسلاسة إجراءات مغادرتهم.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية اعتماد المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية فقط، داعية الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

هذا وشهدت العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق منذ سنوات، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أبرزها كتيبتي “444” و”111″، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب (قوة الردع الخاصة)، وذلك إثر مقتل القيادي العسكري البارز عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، يوم الإثنين الماضي.

وفي ظل هذه الأوضاع، أعلنت وزارة الدفاع عن تنفيذ وقف لإطلاق النار، ونشرت قوات شرطة محايدة في مناطق الاشتباك لضمان استعادة الأمن، كما أصدر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، أوامر بتفكيك المجموعات المسلحة غير النظامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطته في العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث تأتي في وقت حساس، حيث كانت طرابلس تشهد توترات متزايدة بين الفصائل المسلحة، مما يهدد استقرار المدينة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في ليبيا.

من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) إلى التهدئة، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في المناطق السكنية المكتظة، مؤكدة ضرورة العودة إلى الحوار والالتزام بوقف إطلاق النار.