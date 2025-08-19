الخارجية تؤكد دعمها لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، السفير الطاهر حسين، صباح اليوم بمقر الوزارة في طرابلس، القائم بأعمال سفارة دولة اليابان لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

ورحب السفير الطاهر حسين بالضيف، مؤكداً أن إدارة المراسم العامة تولي اهتماماً كبيراً بتيسير مهام البعثات الدبلوماسية وتوفير البيئة المناسبة لعملها، باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم العلاقات الثنائية وتطويرها.

وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون الدبلوماسي بين ليبيا واليابان، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال العمل الدبلوماسي، إلى جانب تنسيق الزيارات الرسمية بين البلدين على مختلف المستويات. كما أشاد السفير حسين بالعلاقات المتميزة التي تجمع ليبيا واليابان.

من جهته، أعرب القائم بأعمال سفارة اليابان، السيد ماساكي أماديرا، عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية، ولإدارة المراسم العامة على ما توليه من اهتمام ورعاية لعمل السفارة، مشيداً بحفاوة الاستقبال والتنظيم، كما أكد حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع ليبيا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وفي ختام اللقاء، جدد السفير الطاهر حسين ترحيبه بالقائم بالأعمال الياباني، مؤكداً استعداد الوزارة لمواصلة التعاون وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين سفارة اليابان من أداء مهامها على الوجه الأمثل.